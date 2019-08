Facebook

Über hochsommerliches warmes Wetter können sich heute, Sonntag die Osttiroler freuen. Es gibt wieder viel Sonnenschein mit Temperaturen von 24 bis 30 Grad. Ein Hochdruckeinfluss bestimmt unser Wetter, und vom Südwesten her strömt auch sehr warme Luft ein. Deshalb gibt es vorerst auch wieder viel Sonnenschein zu genießen und die immer noch recht kräftige Augustsonne treibt die Temperaturen am Nachmittag zum Beispiel in Huben auf Werte um 27 Grad. "Nützen Sie daher den Tag für einen Schwimmbadbesuch oder genießen Sie ein paar Stunden zum Beispiel am Tristacher See", schlägt der Meteorologe Reinhard Prugger vor.