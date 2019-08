Am Freitag, 23. August, wird im Schloss Bruck in Lienz die Ausstellung Maß & Form, Gwand aus Osttirol, eröffnet.

Ausstellung Maß & Form im Schloss Bruck in Lienz © KK/Martin Lugger

Die Trachtenvielfalt in Osttirol hat sich über Jahrhunderte hinweg in seinen Tälern entwickelt. Bis heute begegnen sich Vergangenheit und Moderne in den Gewändern der Region. Die Gegenüberstellung von historischen Kleidungsstücken aus der Sammlung des Museums Schloss Bruck und zeitgemäßen Interpretationen aus dem Atelier Marianna in Lienz zeigt, wie überlieferte Techniken und Erscheinungsbilder neue Kreationen inspirieren.