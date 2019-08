Ausläufer des Ibiza-Videos erreichen wieder Osttirol. Pension in St. Jakob wurde gefilzt. Es geht um mehr als blauen Enzian.

© Ruggenthaler

Es war High Noon - gestern in St. Jakob – Mittagszeit also. Aber keine Sorge: Es gab kein Duell auf offener Straße. Im Gegenteil. Auf der Straße war gähnende Leere. Hie und da bog ein Tourist um eine Hausecke. Beschaulich eingebettet in diese Stille lag die Pension Enzian – herausgeputzt mit Blumen.