Am Donnerstag, 22. August, findet in der Lienzer Innenstadt das Moonlight-Shopping statt. Es gibt wieder ein buntes Programm. Hier sind die Straßensperren.

Moonlight-Shopping in der Innenstadt © KK/Stadt Lienz, Brunner

Am Donnerstag, 22. August, ist es wieder soweit. Zum zweiten Mal in diesem Sommer geht das beliebte Moonlight-Shopping in der Lienzer Innenstadt statt über die Bühne. Abendliche Einkaufsatmosphäre in den 145 Innenstadtbetrieben, Kulinarik und Live-Musik warten auf die Besucher.