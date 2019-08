In Lienz hat Wei Liu Wang ihr eigenes Modegeschäft eröffnet. Bis 23. August gibt es einen Einkaufsrabatt von 20 Prozent. Sie bietet Mode aus Italien und China an.

Chefin Wei Liu Wang und Mitarbeiterin Janelyn Fürhapter © Nicole Kari

Von legeren Hosen bis hin zu Abendkleidern gibt es im Geschäft „Anina“ Am Markt 1 in Lienz für jeden etwas zu entdecken. „Meine Mode kommt aus Italien und China und ist eine Mischung von günstig bis sehr edel“, sagt Chefin Wei Liu Wang, die ebenso der internationalen Handelsagentur Steiner und Wang angehört. Ihr Mann betreibt das China-Restaurant am Egger Lienz-Platz. Die Neueröffnung wird bis 23. August mit einem Einkaufsrabatt von 20 Prozent gefeiert. Wang: „In den nächsten Tagen trifft das ganze Sortiment ein.“ Für Wang der der Geschäftsname eine ganz persönliche Bedeutung: "Meine Töchter heißen Anna und Nina. Daraus ergibt sich der Name Anina." Zuvor arbeitete Wang im China-Restaurant ihres Mannes im Service mit. "Jetzt habe ich mein eigenes Geschäft und mehr Zeit für meine Familie", freut sich Wang, die seit knapp 20 Jahren in Osttirol lebt. Die Kinder sind zwischen fünf und 19 Jahre alt.

Geschäftsinfos Öffnungszeiten. Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr. Samstag von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr.

Adresse. Am Markt 1, 9900 Lienz

Kontakt. 0681-208 668 15