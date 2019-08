Am Sonntag heißt es den Fernseher einschalten, wenn Harry Prünster im Nationalpark Hohe Tauern den Osttirolern auf den Zahn fühlt.

Harry Prünster mit Nationalpark-Rangerin Maria Mattersberger © KK/NP Hohe Tauern, Gutternig

In der neuen Sendereihe des Österreichischen Rundfunks (ORF) „Harry‘s schönste Zeit“ verschafft sich Moderator Harry Prünster eine kurze „Aus-Zeit“ in der Nationalparkregion Osttirol. Er traf bei den Dreharbeiten unter anderen eine Nationalpark-Rangerin, einen Wildwassersportler sowie Alm- und Landwirte, die er bei der Arbeit begleitete. Beim Weitwandern am Virgentaler Sonnseitenweg fand Prünster stille Momente. Seine Gedanken gingen auf Reisen, und der Blick auf die umliegenden Gipfel der Dreitausender des Nationalparks begeisterten ihn.