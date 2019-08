Italienischer Fischer soll mit Angel in die Bahnstromleitung gekommen sein.

Die Einsatzkräfte sind vor Ort © KK/Privat

Zu einem Stromunfall ist es Dienstag gegen 10.30 Uhr in Strassen/Hof gekommen. Ersten Informationen zufolge soll ein italienischer Staatsbürger in der Drau gefischt haben und dabei mit seiner Angel in die Bahnstromleitung geraten sein. Er soll schwere Verbrennungen erlitten haben. Feuerwehr, Notarzt, Rotes Kreuz und Polizei waren vor Ort.