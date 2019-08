Am Zettersfeld wurde der neue Familienpark eröffnet. Information, Wandern und Minigolf werden verbunden.

Bernhard Webhofer (Bürgermeister Gaimberg), Elisabeth Blanik (Bürgermeisterin Lienz, Aufsichtsratsvorsitzende Lienzer Bergbahnen), Franz Theurl (Tourismusverbandsobmann), Reinhold Kollnig (Bürgermeister Thurn) © Florian Eder

Das Steiner Mandl ist eine sagenhafte Gestalt, die unermüdlich durch die Berge wandert und mit Tieren und Pflanzen redet.“ Auf die Spuren dieses fiktiven „Steiner Mandls“ können sich ab sofort Familien am Zettersfeld begeben. Der groß angelegte Familienpark auf 3,67 Kilometern mit 15 Stationen wurde feierlich eröffnet. Jede Station widmet sich einem anderen heimischen Tier. So gibt es unter anderem die Adler-, Maulwurf-, oder Murmeltier-Station. Infotafeln erzählen eine durchgehende Geschichte über den Besuch des „Steiner Mandls“ bei den Tieren und vermitteln Wissenswertes. Gleichzeitig dient jeder Schauplatz als Minigolfstation. „Damit werden Information und Unterhaltung miteinander verbunden“, erklärt Projektleiter Gerald Altenweisl und fügt hinzu: „Es ist die erste Anlage dieser Art in Tirol“.