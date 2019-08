Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Osttiroler Medaillengewinner © KK/Obkircher

Am vergangenen Samstag bewiesen die Osttiroler Bogenschützen einmal mehr ihre Treffsicherheit. Bei der Tiroler Meisterschaft im 3D-Bogenschießen in Kirchberg holten sich die heimischen Teilnehmer gleich fünf Meistertitel.Diese Osttiroler freuten sich jeweils in ihrer Bewerbsklasse den Turniersieg: Karin Warbinek vom Verein Osttiroler Bogenschützen, Peter Paul Mühlburger sowie Peter und Harald Niederegger vom Bogenschützenverein Iseltal und Alina Ortner von der Bogenschützenunion St. Veit in Defereggen.