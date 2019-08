Facebook

© APA/Barbara Gindl

Am Sonntagabend um 21.50 Uhr kam es in Matrei in einem Doppelhaus zu einem Glimmbrand im Lagerraum der dortigen Hackschnitzelheizung. Die Feuerwehr Matrei rückte mit 20 Mann und fünf Fahrzeugen zum Einsatz aus. Sie konnte den Glimmbrand rasch unter Kontrolle bringen. Zu einem Schaden am Gebäude ist es nicht gekommen, verletzt wurde niemand. Der Glimmbrand dürfte im Bereich der Förderschnecke im Lagerraum entstanden sein.