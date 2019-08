Kleine Zeitung +

Urlauberfamilie hörte Hilfeschreie 70-Jährige bei Wanderung abgestürzt und schwer verletzt

Eine Deutsche wurde am Samstag bei einer Wanderung in St. Jakob im Defereggen in Osttirol schwer verletzt. Die Frau musste mit dem Tau vom Notarzthubschrauber aus geborgen werden.