Kalser Bergbahnen Auch Schultz hat jetzt einen Gutachter

Abtretungspreis für Sechs-Millionen-Beteiligung der Osttirol Invest an Kalser Bergbahnen wird zum Tauziehen.

Poppeller sieht die Bewertung "schmerzbefreit und sehr entspannt" © Ruggenthaler

Es dauert. Die Firma KPMG Austria erhielt von der Osttirol-Invest (OIG) vor weit mehr als einem Jahr einen speziellen Auftrag. Ihr Job ist es, zu ermitteln, wie hoch der Wert jener Anteile an den Kalser Bergbahnen sind, die Heinz Schultz von der OIG am 1. Mai 2018 übernommen hat. Immerhin hat sich die Osttirol-Invest 2008 zur Ausfinanzierung der Skischaukel Kals-Matrei mit sechs Millionen Euro in die Kalser Bergbahnen eingebracht.