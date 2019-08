Flottenerweiterung "Flugs" hat drei neue Standorte

Neben Kals gibt es jetzt auch in Prägraten und bei der Nationalparkverwaltung Matrei E-Carsharing.

„Flugs“ hat jetzt 14 Autos an zwölf Standorten © kk/Jan Schäfer

Kontinuierlich baut die Regionalenergie Osttirol als Trägerin des E-Carsharings „Flugs“ ihre Flotte und die Standorte aus. Als neue Partner konnten jetzt Prägraten, Kals und der Nationalpark Hohe Tauern gewonnen werden. Die Flotte umfasst mittlerweile 14 Fahrzeuge und ist an zwölf Standorten vertreten. Ein Fahrzeug aus der „Flugs“-Flotte steht jetzt in Prägraten. Das „PräMobil“ ist als Gemeindefahrzeug in Einsatz. Mit ihm soll die Lücke zwischen den Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs und den eigentlichen Start- oder Endpunkten geschlossen werden.