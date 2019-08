Am Vormittag setzt sich die Sonne in Osttirol durch, am Nachmittag können sich ein paar Wolken breit machen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Samstag wird sehr sonnig! © Fuchs

Zumeist recht sonniges und auch wieder sehr warmes Sommerwetter, 26 bis 31 Grad. Der Hochdruckeinfluss wird zwar am Samstag bereits wieder etwas schwächer, er sorgt aber zumeist noch für einen sehr freundlichen Tag. Die Sonne scheint deshalb vor allem am Vormittag zumeist sogar ungestört. Später am Tag bilden sich dann vor allem in Richtung Tauern ein paar dickere Quellwolken aus und einzelne Gewitter sind in der Folge nicht ganz auszuschließen. "Das warme Wetter sorgt vor allem bei kreislauflabilen Mitmenschen für Probleme und damit besonders für Kopfschmerzen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag kräftig an und erreichen zum Beispiel in Gaimberg schweißtreibende Werte bis nahe an die 30 Grad.