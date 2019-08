Osttiroler Hip-Hop„Blütenbastler“ legen ihr Debütalbum vor

Facebook

Markus Klaunzer und Alen Lovric mit dem geliebten Drumcomputer im kleinen Heimstudio von Klaunzer © Florian Eder

Was zählt ist die Soulmusik. Das wichtigste Gewürz ist der Soul am Beat. Ein ungewöhnliches Bekenntnis für einen 20-Jährigen. Aber es kommt nicht von ungefähr. Diese Zeilen stammen aus der Feder des Dölsachers Markus Klaunzer alias „Dizzle M“ – zu hören auf der Nummer „Alte Schule.“ Blütenbastler, so nennt sich seine Hip-Hop-Crew, mit der er Anfang Juli sein Debüt-Album „droppte“, wie man im Fachjargon so schön sagt. „Flows anstatt Massenware“ heißt die „Scheibe“, die bisher nur in digitaler Form auf den gängigen Streamingplattformen zu hören ist.