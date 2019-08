Interspar Nussdorf-Debant Personal von Neubau betroffen

Facebook

Während der Bauphase gibt es nicht für alle Mitarbeiter Beschäftigung © KASUPOVIC

Interspar baut seinen Markt in Nussdorf-Debant von Grund auf neu. In zwei Bauphasen entsteht um 25 Millionen Euro ein Hypermarkt – wir berichteten exklusiv. Gebaut wird immer in einem Teil des Interspar, während der andere – mit verkleinertem Sortiment – auf rund 2500 Quadratmetern geöffnet bleibt. Die geschrumpften Verkaufsflächen haben auch Auswirkungen auf das Personal.