Ubimet spricht von beachtlichen 9501 Blitzen in Osttirol im Juli © Brunner

Der Juli in Osttirol hatte regional unterschiedlich viele Gewittertage. Zwischen 15 und 19 davon gab es im Raum Sillian, Gailtal und Villgraten. In Virgen und Prägraten hingegen waren es fünf bis sechs Gewittertage, im restlichen Bezirk wurden sieben bis neun Gewittertage registriert. 9501 Blitze zuckten im Juli in Osttirol vom Himmel. Das verrät eine Auswertung des Wetterdienstes Ubimet.