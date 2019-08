Facebook

Wählt man im Iseltal die Notrufnummer 144, wird von der Leitstelle Tirol das nächstgelegene geeignete Rettungsmittel zum Einsatzort geschickt © Elmar Gubisch

Die wichtigsten Informationen zum Notarztsystem im Iseltal kommen nun vom Land. Es informiert, dass der leitende Notarzt am Stützpunkt Martin 4 dem Vertrag über die Einrichtung eines notärztlichen Bereitschaftsdienstes für das Iseltal beigetreten ist. Dies ermöglicht den Notärzten am Stützpunkt Martin 4 in der bodengebundenen Notarztversorgung mitzuwirken. Derzeit ist untertags der Notarzthubschrauber Martin 4 im Dienst. Ist der Notarzthubschrauber nicht verfügbar, wird das nächstgelegene geeignete Einsatzmittel zum Einsatzort disponiert; dies kann das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) Lienz, der Notarzt im Defereggental oder der C7 sein.