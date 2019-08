Facebook

Anno Schulte-Herbrüggen ist seit 25 Jahren Priester © Brunner

Bevor in Sillian das große Fest rund um 550 Jahre Marktgemeinde losgeht, wird im Ort noch gediegen gefeiert. Der Sillianer Pfarrer und Dekan des Oberlandes Anno Schulte-Herbrüggen feiert sein silbernes Priesterjubiläum im Rahmen des Sillianer Patroziniums am 15. August. Sein Primizprediger Pfarrer Albert Markt wird auch diesmal die Festpredigt halten. Der Primizspruch des heutigen Dekans lautete: Damit sie das Leben haben, und es in Fülle haben. Und dieses Leben in Fülle zeichnet auch den bisherigen Lebensweg des Priesters aus.