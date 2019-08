Nur vorübergehend lockert es am Donnerstag auf. Der Nachmittag ist gewitteranfälliger, 21 bis 26 Grad.

© KK/Fuchs Jürgen

Die Gewitterfront während der Nacht zieht ostwärts weiter. Sie hinterlässt aber noch feuchtere Luft, die durch den Sonnenschein am Vormittag aufgeheizt werden sollte und damit richtiggehend zu brodeln beginnt. Deshalb zeigt sich vor allem in den Vormittagsstunden öfter die Sonne. In der Folge werden die Quellwolken dann jedoch wieder mehr und dicker und ein paar Regenschauer oder Gewitter dürften nicht ausbleiben.