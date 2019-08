Facebook

© Andrea Steiner

Sehr wahrscheinlich dominieren in vielen Regionen Osttirols von Beginn an Wolken den Himmel, nur vorübergehend kann die Bewölkung föhnbedingt noch einmal stärker aufreißen. Erste Regenspritzer etwa im Oberland sind bereits in der ersten Tageshälfte möglich, verbreitet und intensiver regnet es wohl erst gegen Abend hin sowie in der Nacht zum Donnerstag.