Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Leonie und Jonas Hauser aus Dölsach © KK/PRIVAT

Starke Vorstellung der Geschwister Leonie (15 Jahre) und Jonas (13) Hauser aus Dölsach bei den Österreichischen Meisterschaften (ÖM) Aquathlon am Wochenende in Ferlach (Kärnten). Beim Aquathlon sind 750 Meter schwimmen und 3300 Meter laufen zu absolvieren. Jonas lag nach dem Schwimmen noch an vierter Stelle, rollte das Feld mit bester Laufzeit von hinten auf und gewann souverän Gold in seiner Klasse.