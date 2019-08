Facebook

Wir befinden uns in einer südwestlichen Höhenströmung, welche für sehr wechselhaftes Sommerwetter sorgt. Die Sonne scheint nur zwischendurch etwas häufiger. Das Risiko für Regengüsse und Gewitter steigt vor allem am Nachmittag fast überall deutlich an. Stellenweise kann es aber auch schon in der 1. Hälfte des Tages kurz einmal nass werden. Überraschungen gehören zu solch einer Wetterlage einfach dazu.