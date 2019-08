Facebook

Historisches Ereignis auf dem Arbeitsmarkt: Die Zahl der Arbeitslosen fiel © KK/Markus Traussnig

Gerne wurde er herbeigeschworen – der Monat, in dem in Osttirol die Zahl der Arbeitslosen unter Eintausend fällt. Im Juli war es endlich soweit: Gegenüber dem Juli 2018 registrierte man in Osttirol ein minus von 13,2 Prozent bei den Arbeitssuchenden. In absoluten Zahlen blieben damit 878 Arbeitslose übrig. Das ist eine Zahl, die es seit Jahrzehnten nicht gab. Gravierend zurückgegangen ist im Juli die Frauenarbeitslosigkeit mit minus 18,7 Prozent, was auf Jobs im Tourismus schließen lässt.