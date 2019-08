Facebook

Auch die Jüngsten waren beim Bezirksmusikerfest in Lienz mit Freude dabei © Natascha Brunner

Ganz im Zeichen des 70 Jahr Jubiläums des Musikbezirks Lienzer Talboden wurde das Bezirksmusikfest dieses Jahr in Lienz gefeiert. Nach dem Sternmarsch der Musikkapellen zum Johannesplatz wurden Festgottesdienst und Festakt gefeiert. „Ihr alle – Musikanten und Musikantinnen – erzeugt unglaubliche Stimmung über alles Seh- und Greifbare hinaus. Heute erfüllt dieser Klangraum unsere Stadt und dafür danke ich euch sehr.“ Mit diesen Worten bedankte sich die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik bei den Musikanten. Zahlreiche Musikanten wurden für langjährige Treue zum Verein geehrt. Die Verdienstmedaille in Silber wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft, die Verdienstmedaille in Gold für 40, 50 und 65 Jahre Mitgliedschaft, das Verdienstzeichen Grün und Silber sowie einige Jungmusiker Leistungsabzeichen in Gold überreicht. Nach dem Festakt folgte die Defilierung vor der Liebburg, zum Ausklang gab es am Hauptplatz und beim BORG-Areal noch Konzerte von einigen Musikkapellen. Unter den Ehrengästen waren unter anderem Vizebürgermeister Kurt Steiner, Nationalratsabgeordneter Gerald Hauser, Landtagsabgeordneter Hermann Kuenz und Ehrenobmann des Musikbezirks Lienzer Talboden Klaus Köck. Es gab auch zahlreiche Ehrungen. Für 50 Jahre erhielten die goldene Verdienstmedaille Peter Mair und Reinhard Wilhelmer, für 65 Jahre Mitgliedschaft wurden Albert Kuntner und Franz Moser. Das Jungmusiker Leistungsabzeichen in Gold wurde an Lorenz Bodner, Johanna Mairer, Theresa Guggenberger, Johanna Pichler, Selina Stocker sowie Sylvia Ebner überreicht.