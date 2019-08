Facebook

Jungschützen-Ferienlager auf der Leisacher Alm am Hochstein © KK/Privat

Unter der Leitung von Franz Walder organisierte das Jungschützen Bataillon Lienzer Talboden ein Ferienlager für 27 Jungmarketenderinnen und Jungschützen auf der Leisacher Alm am Hochstein. Die Kinder lernten für vier Tage fernab jeder Zivilisation die Besonderheit ihrer Heimat kennen. Am nächtlichen Lagerfeuer wurden Geschichten erzählt, gelacht und diskutiert. Am Tag galt es Geschicklichkeit bei Wasserspielen, Holz schnitzen oder Kartenspielen sowie sein Wissen bei „Stadt, Land, Fluss“ zu beweisen. Pater Martin zelebrierte eine Feldmesse und betete für ein unfallfreies Zeltlager und dass alle wieder gesund nach Hause kommen. Nachhaltig in Erinnerung geblieben ist den Kindern eine von ihnen selbst organisierte Geisterbahn, die mit einer kleinen Gruselgeschichte von Betreuer Eric Krautgasser begann. Zum Abschluss fuhren die Kinder mit der Sommerrodelbahn ins Tal und wurden von ihren Eltern freudig empfangen. Das Bataillon bedankt sich bei allen Unterstützern, die den Kindern diese unbeschwerten Ferientage ermöglicht haben.