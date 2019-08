Kleine Zeitung +

Lienz Italienerin geriet bei Klettertour in Bergnot

Einsatz für Alpinpolizei und Bergrettung in Kartitsch. Bei einer Klettertour auf die Große Kinigat geriet eine Italienerin (39) in 2080 Metern Seehöhe in Bergnot. Die Frau konnte unverletzt geborgen werden.