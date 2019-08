Museum für Bergfotografie wurde am Kronplatz bei Bruneck errichtet. Einer der Geburtshelfer war Richard Piock. Osttirol war als Standort angedacht.

Faszinierende Berg- und Menschenbilder gibt es im Spiegelsaal des „Lumen“ © Ruggenthaler

"Lumen“, zu deutsch „Licht“: Diesen Namen trägt das neu eröffnete Museum of Mountain Photography. Es steht am Kronplatz bei Bruneck, füllt die alte Seilbahnstation, ein markantes, weithin sichtbares Gebäude, mit neuem Leben. Neun Millionen Euro wurden investiert, um „Licht“ in die Bergwelt seit Beginn der Fotografie zu bringen.