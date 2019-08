Andreas Moser betreibt nicht nur die einzige Kaffeerösterei in Osttirol. Er lebt für einen guten Kaffee und beliefert mittlerweile rund 150 Betriebe und Großhändler in ganz Österreich.

Rund 20 Tonnen Kaffee röstet Andreas Moser jährlich in seiner Rösterei in Gaimberg © Kasupovic

Ein verführerischer Duft zieht durch Osttirols einzige Rösterei in Gaimberg. Was hier oberhalb von Lienz von Andreas Moser geröstet wird, kommt aus der ganzen Welt in die Region. Bohnen, verpackt in Jutesäcken aus Zentralamerika finden sich hier ebenso wie jene aus Brasilien, Lateinamerika, Guatemala, Costa Rica, Indien und Äthiopien oder Indien.