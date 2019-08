Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Fuchs Jürgen

Schwacher Hochdruckeinfluss schlägt wieder in schwachen Tiefdruckeinfluss um. Bei wechselnder oder zum Teil sogar dichterer Bewölkung ziehen am Freitag schon früher am Tag erste Regenschauer durch. Nur vorübergehend wird die Bewölkung stärker aufreißen. Dies hat aber wieder größere Quellwolken zur Folge, welche am Nachmittag zu neuen Regenschauern und Gewittern führen werden.