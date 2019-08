Facebook

Hermann Unterdünhofe (Dolomitengolf), Claudia Mayr, Gerhard Mayr, Martin Niedertscheider (Autohaus Niedertscheider) © KK/Privat

Das Autohaus Niedertscheider lud zum Golfturnier am Dolomitengolfplatz in Lavant. 22 Teams gingen an den Start. Als Spielform wurde der 2er Texas Scramble über 18-Loch gewählt. Den Bruttosieg holten sich Claudia und Gerhard Mayr (37 Punkte). In der Nettoklasse erspielten sich Peter Paul Rohracher und Martin Valtiner den ersten Platz (49 Punkte), gefolgt von Klaus-Peter Horstmann und Regina Kulms (47 Punkte) und dem Team Maria und Georg Zlöbl (46 Nettopunkte). Einen weiteren Höhepunkt bildete der Auftritt der belgischen Gruppe „Orchestre International du Vetex“ im Clubhaus.