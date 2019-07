Facebook

Nur ein Teil des Kalserbaches ist als Natura 2000-Gebiet ausgewiesen. Flächen in denen Tamarisken wuchern wurden von der EU-Kommission nicht nachgefordert © EXPA/Johann Groder

Die EU hat die Akte Vertragsverletzungsverfahren Natura 2000 gegen die Republik Österreich geschlossen. Landeshauptmann Günther Platter ist froh, dass damit ein jahrelanger Streit beendet wurde. In Osttirol ließ die Ausweisung der Isel und Teile ihrer Zubringer über Jahre die Wogen hochgehen. Für Nationalratsabgeordneten Gerald Hauser (FPÖ), der immer wieder gegen Natura 2000 aufgetreten ist, ist das Ende des Vertragsverletzungsverfahrens kein wahrer Grund zur Freude. „Fakt ist, dass im Iseltal die Landesregierung gegen den Willen der Bevölkerung Ausweisungen machte“, sagt Hauser. Der FPÖ-Politiker erinnert an die massiven Proteste der Bevölkerung und Gemeindepolitiker in dieser Frage. Und er verweist auf bestehende Probleme, die die Ausweisung von Natura 2000-Gebieten in Osttirol mit sich bringt. „Wie man an zahlreichen Beispielen sieht, Stichwort Lawinenverbauungen im Natura-2000-Gebiet, sind mit den Natura-2000-Ausweisungen Einschränkungen und massive Belastungen verbunden, die das Land Tirol immer wieder in Abrede gestellt hat“.