Trockene Felder in Virgen, Grummet wächst kaum © Ruggenthaler

Das Grünland in Osttirol wurde von der Hitze und Trockenheit arg in Mitleidenschaft gezogen und lechzt nach Wasser. „Nach dem Dürrejahr 2018 verhärtet sich die Situation heuer“, schlägt FPÖ-Kammerat der Landwirtschaftskammer Josef Blasisker Alarm. Dies bestätigt auch Konrad Kreuzer, Bezirksobmann der Landwirtschaftskammer: „Je nach Bodenqualität und Lage ist die Situation in einzelnen Gebieten dramatisch. Vor allem die sonnseitigen Gebiete sind betroffen“. Keine Rede vom zweiten Schnitt sei beispielsweise in Unterpeischlach in Kals und in Teilen von Dölsach.