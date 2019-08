Kleine Zeitung +

Osttirol Ein Wochenende für Genussspechte und Musikliebhaber

Die Stadtmusik verwöhnt mit dem Sommerkonzert, das Genussfest in Abfaltersach spricht Gaumen und Ohren an, "Fetén Fetén" bringt spanisches Flair ins Schloss und am Hauptplatz regiert an zwei Tagen das Pizzafestival.