Pink, gelb und türkisblau: In Folien mit diesen Farben ist in Teilen Osttirols Heusilo gewickelt. Die bunten Tupfer in der Landschaft gibt es aber nicht, weil der Ballenwickler lustig ist. Die Farben haben einen ernsten Hintergrund. Pro verkaufter Rolle der Ballenfolien fließen drei Euro zugunsten der Krebsvorsorge - pink steht für Brustkrebs, türkisblau für Prostatakrebs und gelb für die Kinderkrebshilfe. Die Ernsthaftigkeit diese Aktion dürfte nicht jeden erreicht haben.