Während in ganz Österreich seit heuer in vielen Freibädern Rauchverbot herrscht, setzt man in Osttirol weiterhin auf Aschenbecher.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In vielen Freibädern in Österreich darf nur noch mit Einschränkungen geraucht werden © HELGE BAUER

In Bibione ist es schon der Fall: Wer am Strand raucht, auf den warten teils empfindliche Strafen. Dasselbe gilt für die spanische Insel Mallorca. Auch in Österreich wird dieses Thema heiß diskutiert. Mancherorts gibt es bereits ein generelles Rauchverbot, wie etwa in den Familienbädern in Wien, in anderen Bundesländern wurden markierte Raucherzonen eingerichtet.