"Das Zwischenhoch ist allerdings so klein, dass es nicht einmal einen Namen hat", erwähnt der Wetterfachmann Werner Troger nebenbei. Vielerorts ist daher freundliches und länger sonniges Sommerwetter tonangebend. 100%ig stabil sind die Bedingungen allerdings nirgends. Die Quellbewölkung nimmt nämlich am Nachmittag wieder deutlich zu und später am Tag kann es stellenweise wieder einen kurzen Regenguss geben. Wo genau, lässt sich nur kurzfristig besser abschätzen. Im Virgental hat es maximal rund 25 Grad am Nachmittag.