Etwa 400 Meter oberhalb der Lucknerhütte ereignete sich der Unfall. © Kanatschnig

Ein deutscher Wanderer (65) nahm am Samstag am Großglockner Ultra Trail-Running Wettbewerb in Kals am Großglockner teil. Gegen 9.30 Uhr stieg er über den Richtung Lucknerhaus ab. Etwa 400 m oberhalb der Lucknerhütte, auf 2310 m Seehöhe, stolperte er und kam dabei zu Sturz. Er stürzte über den Böschungsrand und fiel in der Folge etwa zehn Meter über steiles Wiesengelände und anschließend weitere zehn Meter, teilweise senkrecht, in das Bachbett des Ködnitzbaches, wo er am Bachrand verletzt liegenblieb.