Lienz"Überflieger" aus Osttirol holte sich Staatsmeister-Titel

Arne Hils mit dem Kunstflugzeug "Osmose" und Fritz Dietrich mit seinem Doppeldecker 2Reaction" © Markus Kozubowski

Bei den Anfang Juli in Vorarlberg durchgeführten Österreichischen Meisterschaften in der nationalen Kunstflugklasse RC III konnte sich Fritz Dietrich den Titel eines Österreichischen Meisters erfliegen. MFC-Lienz Clubkollege Arne Hils, der seit einiger Zeit ebenfalls in die Wettbewerbsfliegerei eingestiegen ist, konnte sich dabei erfolgreich im Mittelfeld platzieren.