Neues Ruftaxi für Kals © KK/PRIVAT

Über 20 freiwillige Fahrer nahmen kürzlich den VW-E-Golf in Empfang, der zukünftig den Kalsern als Ruftaxi für den innerörtlichen Verkehr zur Verfügung steht. „Ganz neu ist die Idee nicht, aber wir haben das Glück, von anderen Vorreiter-Gemeinden wie beispielsweise Hopfgarten lernen zu können und uns Tipps zu holen“, sagt Bürgermeisterin Erika Rogl. Mit Nicole Suntinger (Regionsmanagement Osttirol) und Manfred Mair (Regionalenergie) hatte die Gemeinde Kals zwei weitere Profis mit im Boot. Ab 1. August wird das KALSmobil Fahrt aufnehmen und von Montag bis Freitag von 8 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr verkehren. Pro Person und Fahrt wird der Tarif einen Euro betragen. Ein besonderes Zuckerl: in den Zeiten außerhalb des Taxidienstes steht das KALSmobil für den Carsharing-Dienst bereit. Ist man einmal Kunde geworden, kann man per Handy oder PC jederzeit checken ob das Auto frei ist, sofort buchen und mit der Berechtigungskarte öffnen. Nähere Informationen dazu gibt es im Gemeindeamt.