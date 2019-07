Facebook

Der Erfolg bestärkt die Brüder Florian und Johannes Kuenz weiterhin, hochwertigste Destillate zu produzieren © KK/Kuenz

Mehr als 300 weltweit vertretene Spirituosen aus 19 Ländern wurden bei der sechsten Berlin International Spirits Competition (BISC) nach einer intensiven Geschmacks- und Qualitätsprüfung verkostet. Seit Jahren spielen auch die Destillate aus der Kuenz Naturbrennerei in Dölsach international eine bedeutende Rolle. Die Brüder Florian und Johannes Kuenz, in zwölfter Generation am Erbhof der Familie Kuenz, haben sich der traditionellen Schnapsbrennerei verschrieben und vereinen die Kunst des Handwerks mit neuen, innovativen Ideen. Die edlen Brände bestehen zu 100 Prozent aus Frucht und werden doppelt im Kupferkessel gebrannt. „Dass unser Osttiroler Pregler, unsere Nummer Eins, international so hohe Anerkennung findet, freut uns ganz besonders und hilft uns unsere wunderschöne Region auch nach außen hin gut zu präsentieren,“ so Johannes Kuenz. Auch Florian Kuenz zeigt sich begeistert: „Die goldene Auszeichnung bedeutet uns unglaublich viel und macht uns richtig stolz. Wir konnten so international unter Beweis stellen, dass wir für herausragende Qualität im gesamten Betrieb stehen.“ Bei der Auszeichnung zur „Distillery of the Year“ werden mehrere Sorten in unterschiedlichen Kategorien bewertet, damit wird die hohe Qualität des gesamten Sortiments ausgezeichnet.

Der Erfolg bestärkt die beiden Brüder weiterhin die Qualität ihrer Produkte in den Vordergrund zu stellen und hochwertigste Destillate zu produzieren.