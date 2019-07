Facebook

Tierwohlpreis wird ausgelobt: Landwirte aus Tirol können sich bewerben © Mersiha Kasupovic

„Tierwohl – wir schauen drauf“: So lautet das diesjährige Jahresmotto der Landwirtschaftskammer (LK) Tirol. Passend dazu wird der erste „Tierwohlpreis“ vergeben. „Mit diesem Preis wollen wir Best-Practice-Betriebe vor den Vorhang holen. Einerseits soll damit die innerbäuerliche Bewusstseinsbildung weiter vorangetrieben werden, andererseits soll auch die Bevölkerung sehen, wie wichtig unseren Bauern das Thema Tierwohl ist“, erklärt LK-Präsident Josef Hechenberger. Grundsätzlich kann jeder viehhaltende Tiroler Betrieb mitmachen: „Wir haben gemeinsam mit Experten einen allgemeinen sowie einen artenspezifischen Kriterienkatalog für Rinder, Pferde, Schweine, Geflügel, Schafe und Ziegen erstellt.“ Der Fragebogen ist in der Mitgliederzeitung verschickt worden und kann auf der Homepage tirol.lko.at heruntergeladen werden. Der ausgefüllte Fragebogen muss bis 23. August in der Bezirks- bzw. Landeslandwirtschaftskammer Innsbruck abgegeben werden. Eine Jury wird die Einsendungen prüfen und die besten Betriebe nominieren. Im Herbst findet die Prämierung statt.