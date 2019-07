Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Frauenzentrum Osttirol bietet Frauen in Not unbürokratisch Hilfe an © APA/dpa/Inga Kjer

Ein 14-Jähriger ermordet in Niederösterreich seine Mutter. Die unfassbare Gewalttat reiht sich in eine traurige Serie ein: Das war in diesem Jahr bereits der 14. Mord an einer Frau, der durch den eigenen Partner oder durch ein männliches Familienmitglied erfolgte. Laut dem Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF), besagt eine EU-Studie aus dem Jahr 2014, dass nur jede fünfte Frau weiß, wohin sie sich bei häuslicher Gewalt wenden kann. Brigitte Schieder, Mitglied des Leitungsteams Frauenzentrum Osttirol, weiß aus ihrer Tätigkeit in der Frauenberatung, dass Gewalt gegen Frauen auch im Bezirk Lienz ein Thema ist. „Ob Frauen-, Rechts- oder psychosoziale Beratung sowie unsere Übergangswohnung – seit Beginn des Jahres werden alle Angebote sehr intensiv in Anspruch genommen. Worauf die Steigerung zurückzuführen ist, kann man schwer sagen. "Es gab schon solche Jahre, sie sind aber nicht die Regel“, sagt Schieder.