Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Sonntag gibt sich recht wechselhaft: Regenschirm nicht vergessen! © Fuchs Jürgen

Recht wechselhaftes, schauer- und gewitteranfälliges Wetter, 19 bis 23 Grad. Am Sonntag bestimmt ein Tief mit feuchter und labil geschichteter Luft unser Wetter. Es gibt somit einen Mix aus Sonnenschein und oft auch recht dichten Wolken und es sind in der Folge vermehrt Regenschauer oder auch Gewitter zu erwarten. Aufgrund der eher dichten Bewölkung sind die Temperaturen bescheidener als zuletzt und erreichen zum Beispiel in Lavant am Nachmittag nur Werte nahe 23 Grad. "Diese Werte fühlen sich jedoch bei den herrschenden Feuchteverhältnissen als schwül an und sind deshalb oft auch unangenehm", meint der Lienzer Meteorologe Reinhard Prugger. Bei Unternehmungen auf den Bergen sollte man vorsichtig sein und die Vorgänge am Himmel immer wieder genauer unter die Lupe nehmen.