Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kommandant Hannes Rinner ist seit 25 Jahren Feuerwehrmann in Kartitsch © KK/FF Kartitsch

"Ich habe versucht, meine Stunden für die Feuerwehr ein Jahr lang aufzuschreiben, dann aber aufgegeben“, gesteht Hannes Rinner und lacht. Kein Wunder, denn es gibt für ihn – von der Administration bis zum Einsatz – jeden Tag etwas zu tun. Der 43-Jährige ist Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Kartitsch. Und das bereits im 16. Dienstjahr. Der dienstälteste Kommandant im Oberland fand vor 25 Jahren den Weg zur Feuerwehr. „Damals wurde eine Bewerbsgruppe mit jungen Burschen zusammengestellt. Ich habe mich mit einigen Freunden dafür begeistert. Bis heute sind wir engagiert dabei. Die Kameraden sind ein eingespieltes Team. Man kann sich aufeinander verlassen, was sich bei den Unwettereinsätzen im vergangenen Herbst zeigte.“ Der Verkäufer von landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen bildet zudem die Feuerwehrleute in der Grundausbildung aus. „Das Feuerwehrhaus ist meine zweite Heimat. Meine Söhne im Alter von 13 und zehn Jahren sind gerne mit dabei.“ Und wer weiß: Vielleicht fängt auch die zweijährige Tochter noch Feuer für die Feuerwehr.