Olala! Wie wird heute das Wetter in Osttirol? Hochsommerlich auf jeden Fall! ©

Noch immer heiß und zeitweise auch wieder sonnig, 28 bis 33 Grad. Die Luftschichtung wird nun langsam labiler und damit steigt das Gewitterrisiko auch an. Am Freitag scheint aber trotzdem bei uns in Osttirol auch noch länger die Sonne und besonders am Vormittag ist es sehr freundlich. "Der Tag eignet sich daher durchaus auch wieder für längere Vorhaben in der Natur", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Nachmittags sollte man aber etwas vorsichtiger ein, denn mit der Bildung einiger dicker Quellwolken über den Bergen steigt in der Folge das Risiko für einzelne Wärmegewitter an. Die Temperaturen sind hochsommerlich und erreichen zum Beispiel in Lienz am Nachmittag Werte nahe 33 Grad.