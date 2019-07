Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolfoto © Peter Melbinger

Es ist wohl eine der grausamsten Traditionen überhaupt: Bis heute wird das qualvolle Ritual der Genitalverstümmelung praktiziert. Auch in Kenia, obwohl es dort verboten ist. Und zwar ohne Betäubung oder medizinische Betreuung, was wiederum nicht selten tödlichen Folgen hat. „Linette Lenoi von den Loita Massai in Kenia ist das erste Mädchen, das in der Gemeinde von der ,Beschneidung‘ verschont wurde“, sagt Elisabeth Ziegler-Duregger, Obfrau des Osttiroler Vereins „Bildung bringt Frieden“.