Innenansicht der restaurierten Schutzhütte – Schlafkojen Männer © Fabian Dalpiaz

Die Alte Prager Hütte (2.498 Meter) im Matreier Gschlösstal stellt eine Besonderheit unter den Schutzhütten Österreichs dar. Sie zählt zu den ältesten bestehenden Hütten und ist die älteste erhaltene Hütte dieses Typus in Tirol. Trotz einiger Umbauten im 20. Jahrhundert, ist ihre originale Bausubstanz erhalten geblieben, sodass eine Sanierung zurück zum Originalzustand möglich war – nicht zuletzt aufgrund erhaltener Pläne aus der „Stüdl-Zeit“. Erbaut wurde die Alte Prager Hütte in den 1870er-Jahren von der Sektion Prag nach Plänen des Prager Kaufmannes Johann Stüdl. Er war wesentlich an der touristischen Erschließung der Glockner- und Venedigergruppe beteiligt und Mitbegründer des Deutschen Alpenvereins (DAV) im Jahr 1869. Aufgrund ihres historischen Baubestandes und Erhaltungszustandes ist sie heute eine von wenigen der 300 Tiroler Schutzhütten die unter Denkmalschutz gestellt wurden.