Osttirol Diese Woche beginnt mit Kunst, Musik und Wissenswertem

Gabi Domenig präsentiert ihre farbenfrohen Werke in Lienz, das Suntowner-Konzert am Hauptplatz wir von "The Larossas" beehrt und in Matrei erzählt Tatjana Henfling Interessantes über Kaiser Maximilian I.