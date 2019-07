Facebook

Im Rahmen des Eastrock-Festivals, das in der RGO-Arena in Lienz über die Bühne ging, wurden Türen, Wände und der Boden mit Tags beschmiert. Die Schmierereien lassen unter anderem inhaltlich auf die "Ripoff Crew" schließen. Diese distanziert sich nun in einer Mitteilung ausdrücklich von dieser Sachbeschädigung und bedauert, dass sie durch die Verwendung ihres Namens mit dieser Tat in Verbindnung gebracht wird. Dadurch sei nicht nur ein Sachschaden entstanden, sondern auch ihr Ruf in ein negatives Rampenlicht gezogen worden.